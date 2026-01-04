Lazio-Napoli Conte esalta la prova | Partita di livello altissimo
Nel primo incontro del 2026, il Napoli si presenta all'Olimpico con una prestazione di alto livello contro la Lazio. Antonio Conte, commentatore e ex allenatore, ha elogiato la qualità della partita, sottolineando la personalità mostrata dalla squadra partenopea. Una sfida che ha messo in evidenza le capacità tecniche e tattiche delle due formazioni, offrendo agli spettatori un confronto di grande livello.
Il Napoli apre il 2026 con una prestazione di personalità all’Olimpico contro la Lazio. Antonio Conte . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
