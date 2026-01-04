Lazio-Napoli Conte esalta la prova | Partita di livello altissimo

Nel primo incontro del 2026, il Napoli si presenta all'Olimpico con una prestazione di alto livello contro la Lazio. Antonio Conte, commentatore e ex allenatore, ha elogiato la qualità della partita, sottolineando la personalità mostrata dalla squadra partenopea. Una sfida che ha messo in evidenza le capacità tecniche e tattiche delle due formazioni, offrendo agli spettatori un confronto di grande livello.

Napoli troppo forte, la Lazio perde la testa: Conte torna a -1 da Allegri - I partenopei superano i biancocelesti alla 18ª giornata di campionato e accorciano in classifica sui rossoneri. tuttosport.com

Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola e Rrahmani valgono la vittoria per Conte - Il Napoli di Conte sbanca Roma ancora una volta, stavolta sponda Lazio, per inaugurare l'anno esattamente come era stato chiuso il ... msn.com

#Lazio-#Napoli, le pagelle dei giocatori azzurri. Prova dominante della compagine di Antonio Conte. - facebook.com facebook

Continuano i soprusi della categoria arbitrale italiana ai danni della #Lazio. Il secondo gol del #Napoli nasce da un calcio di punizione inesistente. #LazioNapoli x.com

