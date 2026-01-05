Museo dell’Aeronautica | storici velivoli mozzafiato sul lago di Bracciano

Il Museo dell’Aeronautica, situato sul lago di Bracciano, presenta una ricca collezione di velivoli storici, tra cui il pallone di Garnerin, un esempio unico dell’ottocento. Questa mongolfiera, protagonista di un celebre episodio del 1802, testimonia l’evoluzione dell’aviazione e la passione per il volo. La visita offre l’opportunità di conoscere la storia aeronautica italiana attraverso esemplari autentici e interessanti aneddoti.

All’ingresso vi accoglie un pezzo unico: il pallone di Garnerin, una mongolfiera ottocentesca, protagonista il 2 dicembre 1802 dei festeggiamenti per l’ incoronazione di Napoleone Bonaparte, trascinata da una tremenda burrasca da Parigi fino al lago di Bracciano e recuperata dai pescatori. È questo reperto, considerato il più antico cimelio aeronautico al mondo, a dare il via alla visita del Museo Storico dell’Aeronautica Militare: un luogo che merita assolutamente il viaggio. Il museo sorge sull’antico idroscalo di Vigna di Valle, sulle rive del lago di Bracciano (Roma), dove all’inizio del Novecento si sperimentavano idrovolanti e dirigibili. 🔗 Leggi su Panorama.it

