Spaccio sul lago di Bracciano pusher di fiducia assegnati ai clienti Sei arresti

Spaccio alle porte di Roma. Cessioni di stupefacente che avvenivano a ridosso del lago di Bracciano. Cocaina e hashish venduta nel territorio di Anguillara Sabazia. Sei le custodie cautelari, con le accuse a vario titolo di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.A tenere le fila un 38enne. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

Sulle vostre tavole non potra' mancare il #pandolcegenovese Unico e inimitabile quello #contidolciariagenova Riuscite a sentire il profumo? Spaccio CONTI in Via Lago Figoi 101 a Genova Borzoli aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì 08:00-12:00 e 14:30-1 - facebook.com Vai su Facebook

ROMA: SPACCIO DI DROGA SUL LAGO DI BRACCIANO, 6 AGLI ARRESTI DOMICILIARI - I carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno arrestato 6 persone a vario titolo coinvolte in un giro di spaccio di droga ... Come scrive lagone.it

Tragedia al lago: 44enne muore durante un bagno. Inutili i soccorsi - Un uomo di 44 anni, Mark Stephen Basada, è morto mentre stava facendo un bagno: è successo nel pomeriggio di oggi, sabato 9 agosto. Segnala romatoday.it

Roma, rissa per lo spaccio in piazza Trilussa: la banda dei pusher semina il panico a Trastevere - Il fatto è avvenuto tra cinque tunisini, alcuni minorenni, che se la sono presa con un altro straniero che stava su un monopattino. Scrive ilmessaggero.it