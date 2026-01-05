Montefusco celebra l’Epifania tra natura e tradizione

Montefusco si appresta a celebrare l’Epifania il 6 gennaio 2026, con eventi che valorizzano le tradizioni locali e l’ambiente. La giornata propone iniziative pensate per coinvolgere la comunità, unendo rispetto per la natura e radici culturali. Un’occasione per vivere un momento di condivisione e consapevolezza, mantenendo vive le tradizioni in modo semplice e rispettoso.

Montefusco si prepara a vivere una giornata speciale in occasione dell'Epifania, martedì 6 gennaio 2026, con un doppio appuntamento che unisce amore per l'ambiente, tradizione popolare e spirito di comunità.La mattinata sarà dedicata alla 19ª edizione di "Natura in Festa", con un'escursione.

