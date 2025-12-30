Epifania e tarocchi | tra profezia rinascita e tradizione

L’Epifania segna un momento di transizione tra il passato e il futuro, un’occasione per riflettere su tradizione e speranza. I tarocchi, spesso associati a simboli di profezia e introspezione, accompagnano questa fase di rinascita, offrendo spunti di riflessione sulle scelte e sui desideri per l’anno nuovo. Un’occasione per guardare avanti con consapevolezza e speranza, rispettando le radici di una celebrazione che unisce rituale e significato.

L'anno vecchio ci saluta, lasciando spazio a un nuovo tempo di luce e buoni auspici. È il momento del passaggio: la morte che si fa rinascita, proprio come la terra che, dopo il lungo buio dell'inverno, si prepara a fiorire. In questa cornice magica, la Befana non è solo una vecchina che porta.

