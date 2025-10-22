Modena Gliozzi mvp del mese | Sono rinato

Sinora il 2025, inteso come anno solare, è stato tra i migliori della sua carriera. E se ne sono accorti anche i suoi colleghi calciatori, che lo hanno votato quale miglior giocatore di serie B del mese di settembre tramite l’Aic, che ieri pomeriggio gli ha consegnato questo riconoscimento nella sala stampa del Braglia. Stiamo parlando di Ettore Gliozzi, che è attualmente il capocannoniere della serie cadetta con cinque reti segnate, altro vanto per il Modena in questo ottimo inizio di stagione. Il centravanti calabrese, dopo aver ricevuto il riconoscimento Aic, si è concesso alle domande dei media, parlando subito della sua rinascita dopo l’infortunio di quando militava nel Pisa: "Da quando ho avuto l’operazione al ginocchio, più o meno due anni fa, ho fatto fatica a trovare continuità perchè ho sempre avuto diversi acciacchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

