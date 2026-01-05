Milano 15enne accoltellato da un nordafricano | stava sventando una rapina
A Milano, un minorenne di 15 anni è stato accidentalmente ferito durante il tentativo di interrompere una rapina. L’episodio si è verificato in un contesto di crescente presenza di strumenti pericolosi, come coltelli, che vengono spesso utilizzati durante crimini contro giovani. La situazione evidenzia le sfide di sicurezza nella città e la necessita di interventi mirati per tutelare i cittadini più vulnerabili.
Ancora una rapina ai danni di un minorenne e, come sempre più spesso accade a Milano, è comparsa una "lama", un coltello. È accaduto nel pomeriggio di oggi in un parchetto in viale Sarca, alla periferia di Milano, non distante del Bicocca Village, un centro commerciale con locali, negozi e cinema. Due quindicenni sono stati avvicinati da un altro giovane che ha mostrato il coltello: " Voglio il tuo giubbotto ", ha detto a uno di loro. L'amico è intervenuto per difenderlo; il rapinatore, a loro dire nordafricano, l'ha colpito due volte: al volto e al torace; è fuggito ed è ricercato dai carabinieri della compagnia Monforte e del Nucleo radiomobile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
