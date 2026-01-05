A Milano, un minorenne di 15 anni è stato accidentalmente ferito durante il tentativo di interrompere una rapina. L’episodio si è verificato in un contesto di crescente presenza di strumenti pericolosi, come coltelli, che vengono spesso utilizzati durante crimini contro giovani. La situazione evidenzia le sfide di sicurezza nella città e la necessita di interventi mirati per tutelare i cittadini più vulnerabili.

Ancora una rapina ai danni di un minorenne e, come sempre più spesso accade a Milano, è comparsa una "lama", un coltello. È accaduto nel pomeriggio di oggi in un parchetto in viale Sarca, alla periferia di Milano, non distante del Bicocca Village, un centro commerciale con locali, negozi e cinema. Due quindicenni sono stati avvicinati da un altro giovane che ha mostrato il coltello: " Voglio il tuo giubbotto ", ha detto a uno di loro. L'amico è intervenuto per difenderlo; il rapinatore, a loro dire nordafricano, l'ha colpito due volte: al volto e al torace; è fuggito ed è ricercato dai carabinieri della compagnia Monforte e del Nucleo radiomobile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano, 15enne accoltellato da un nordafricano: stava sventando una rapina

Leggi anche: Milano, 22enne accoltellato da nordafricano per rapina

Leggi anche: Milano, difende l’amico da una rapina: 15enne accoltellato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Modena, prete accoltellato alla gola in centro storico: «L'aggressore è fuggito, un tentato omicidio»; Difende un amico da rapina, quindicenne accoltellato a Milano; Rapina e aggressione sul ponte di Mezzo | 22enne accoltellato vicino all’occhio.

Milano, difende l'amico da un rapinatore: accoltellato al volto - Un quindicenne è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato accoltellato mentre interveniva per difendere un amico, aggredito da un giovane rapinatore, a loro dire nordafricano, che ... avvenire.it

Accoltellato a Milano in viale Sarca per difendere amico dalla rapina, 15enne grave e aggressore in fuga - Lo hanno accoltellato mentre difendeva l'amico da un tentativo di rapina in viale Sarca a Milano, 15enne grave in ospedale ... virgilio.it