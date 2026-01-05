Maxie Freeman il bluesman svedese in concerto a San Severo
Il 14 gennaio, il Biblion al Caffè di San Severo ospiterà Maxie Freeman, chitarrista e cantante svedese specializzato in musica blues. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo un artista di rilievo nel panorama blues internazionale, offrendo agli appassionati un’esperienza musicale autentica e di qualità. La serata si inserisce nel calendario delle iniziative culturali della città, valorizzando la musica blues in un contesto intimo e accogliente.
La grande musica blues fa di nuovo tappa al Biblion al Caffè mercoledì 14 gennaio in compagnia del geniale chitarrista e cantante svedese Maxie Freeman. Maxie è una vera e propria leggenda nella scena blues di Stoccolma. Svedese ma figlio del mondo è reputato uno straordinario chitarrista
