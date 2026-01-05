Maxie Freeman il bluesman svedese in concerto a San Severo

Il 14 gennaio, il Biblion al Caffè di San Severo ospiterà Maxie Freeman, chitarrista e cantante svedese specializzato in musica blues. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo un artista di rilievo nel panorama blues internazionale, offrendo agli appassionati un’esperienza musicale autentica e di qualità. La serata si inserisce nel calendario delle iniziative culturali della città, valorizzando la musica blues in un contesto intimo e accogliente.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.