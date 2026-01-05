Maurizio giovane Hikikomori | Ecco perché ho vissuto sei anni chiuso dentro la mia stanza Il mio ritiro dal mondo è stato progressivo La realtà fuori mi faceva paura ma provavo anche una forte repulsione
Maurizio, giovane hikikomori, condivide il motivo del suo ritiro di sei anni: una progressiva fuga dalla realtà esterna, che gli provocava paura e repulsione. In questo racconto, si racconta il percorso personale di isolamento e riflessione. Il tema è al centro di VAS, un film di Gianmaria Fiorillo, in uscita il 20 novembre, con Demetra Bellina ed Eduardo Scarpetta.
