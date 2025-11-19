Storia di un hikikomori Maurizio | Sono stato sei anni chiuso dentro casa Uscire mi faceva paura ma provavo anche odio per il mondo esterno Ora sto provando a cambiare le cose Non voglio essere vivere per sempre in questo isolamento

La storia di Maurizio uno dei 54mila hikikomori italiani e del suo percorso. Sul tema esce il 20 novembre VAS, un film di Gianmaria Fiorillo, con Demetra Bellina ed Eduardo Scarpetta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Storia di un hikikomori. Maurizio: «Sono stato sei anni chiuso dentro casa. Uscire mi faceva paura, ma provavo anche odio per il mondo esterno. Ora sto provando a cambiare le cose. Non voglio essere vivere per sempre in questo isolamento»

