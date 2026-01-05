Marco Veneselli è fuori da Uomini e Donne | le anticipazioni

Marco Veneselli non è più presente nel cast di Uomini e Donne. Le registrazioni della nuova stagione, iniziatesi nel 2026, hanno portato a questa novità nel trono classico. Restano da scoprire i dettagli e le motivazioni dietro questa scelta, mentre il programma riprende il suo percorso con nuovi protagonisti e trame.

Uomini e Donne riparte con le registrazioni del 2026 e lo fa subito con una scossa nel trono classico. Durante la registrazione di lunedì 5 gennaio, il percorso di Sara Gaudenzi prende una piega inattesa. Marco Veneselli, corteggiatore dato da molti come "favorito", decide di eliminarsi. Nel frattempo, Sara vive anche momenti di tensione con altri corteggiatori. La notizia che domina la registrazione è l'uscita di Marco Veneselli. In studio, il corteggiatore conferma la decisione di lasciare Uomini e Donne e spiega di essersene convinto nei giorni successivi, perché si sarebbe reso conto di non aver pensato a Sara Gaudenzi. «Non è assolutamente così, altrimenti sarei già andato via arrendendomi davanti alla sua indecisione. » Marco Veneselli si difende così, quando Sara Gaudenzi lo accusa di pensare solo a se stesso invece che a conquistarla davvero. La tensione tra loro cresce.

