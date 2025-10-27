Uomini E Donne Marco Veneselli | Il Passato Shock Del Corteggiatore!

Marco Veneselli oggi è corteggiatore a Uomini e Donne, ma un episodio drammatico del 2020 riemerge e fa discutere. Cosa è successo davvero? Marco Veneselli, lavora come addetto alle pulizie ed attualmente è uno dei protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Scavando nel suo passato, spunta un episodio inquietante datato 2020 che oggi riaccende il dibattito: una presunta aggressione subita da due agenti della Polizia nella notte romana. All’epoca dei fatti, Marco aveva raccontato tutto pubblicamente: un semplice diverbio in strada si sarebbe trasformato in un incubo. In piena notte, a bordo di uno scooter con un amico, incrocia lo sguardo con due uomini a bordo di un’auto grigia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, Marco Veneselli: Il Passato Shock Del Corteggiatore!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Barbara De Santi ha deciso che non tingerà più i capelli. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha spiegato il motivo di questa decisionehttps://fanpa.ge/v859F - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne (@uominiedonne) / Posts - X Vai su X

Uomini e Donne, chi è Marco Veneselli: il corteggiatore di Sara/ Vita e dettagli - Marco Veneselli è il nuovo corteggiatore di Sara a Uomini e Donne: ecco chi è il giovane romano che ha attirato l'attenzione degli spettatori ... Si legge su ilsussidiario.net

Marco Veneselli conquista Uomini e Donne: chi è il corteggiatore che ha colpito Sara Gaudenzi - Scopri chi è Marco Veneselli, il corteggiatore che sta conquistando Uomini e Donne con la sua spontaneità e ironia. Come scrive mondotv24.it

Marco di Uomini e Donne picchiato da due poliziotti, le immagini - Marco Veneselli, oggi corteggiatore a Uomini e Donne, racconta di essere stato aggredito da due poliziotti in borghese a Roma. Segnala blogtivvu.com