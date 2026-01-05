Manchester United nuova rivoluzione | dopo Amorim si cerca il tecnico del futuro

Il Manchester United si prepara a una nuova fase di cambiamento nel settore tecnico, dopo l'addio di Rúben Amorim. La ricerca del nuovo allenatore si inserisce in un processo di rinnovamento volto a rafforzare la squadra e a definire un progetto a lungo termine. In un contesto di continui aggiornamenti, la società si confronta con le sfide di una rinascita che richiede attenzione e pianificazione accurata.

La storia si ripete, e a Old Trafford non è una novità rassicurante. Dopo l’esonero di Rúben Amorim, il Manchester United entra di nuovo in una fase di rifondazione tecnica che sa di déjà-vu. Dall’addio a Sir Alex Ferguson, il club ha cambiato undici allenatori. Un numero che pesa come un macigno su ogni nuovo progetto. Fletcher traghettatore, ma solo per l’emergenza. Nel brevissimo periodo la panchina passa a Darren Fletcher, nominato tecnico ad interim e chiamato a guidare la squadra già nel prossimo impegno contro il Burnley. Una soluzione tampone, necessaria per tamponare l’urgenza, ma che non rappresenta una scelta strutturale. 🔗 Leggi su Como1907news.com

