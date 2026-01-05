Maltempo | domani allerta arancione a Roma divieti e raccomandazioni Gualtieri firma ordinanza

Per domani, 6 gennaio, Roma sarà interessata da un’allerta arancione a causa di condizioni meteorologiche avverse. Il Sistema di Protezione Civile regionale ha attivato il Centro Operativo Comunale e ha emesso raccomandazioni e divieti per garantire la sicurezza dei cittadini. L’ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri mira a monitorare e gestire le conseguenze del maltempo, previsto su tutta l’area metropolitana.

In seguito all'evoluzione particolarmente marcata dei fenomeni atmosferici, il Sistema di Protezione Civile regionale ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale (Coc) e ha diramato un'allerta meteo arancione per la giornata di domani, martedì 6 gennaio, che riguarderà l'intero territorio della Capitale. Questa comunicazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale dal Campidoglio. Per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza che stabilisce specifiche limitazioni. In particolare, l'ordinanza prevede il divieto di svolgimento di attività aggregative ludico-ricreative o di carattere sportivo (non agonistiche) su aree pubbliche o in spazi aperti al pubblico che possano essere esposti ai fenomeni meteorologici.

