Maduro davanti ai giudici
Maduro potrebbe presto essere chiamato a comparire davanti al giudice federale di Brooklyn. Attualmente si trova in custodia, sorvegliato a vista in una cella nei pressi di quella che ha ospitato El Chapo. La sua presenza in tribunale rappresenta un passaggio importante in un contesto di indagini e responsabilità giudiziarie.
Fra poche ore potrebbe già comparire davanti al giudice federale di Brooklyn. È in manette, sorvegliato a vista in una cella a pochi metri da quella che ha ospitato El Chapo, il leader del cartello messicano della droga. Nicolás Maduro, l’ex presidente venezuelano deposto con un blitz della Delta Force ordinato da Donald Trump e catturato insieme alla moglie, è nel super carcere dall’altro lato dell’East River. Il Metropolitan detention Center di Brooklyn lo ospiterà in attesa che si presenti in aula per rispondere di accuse legate al traffico di droga, alle armi e al narcoterrorismo. A presiedere il processo sarà Alvin Hellerstein, giudice di 92 anni ed ebreo ultraortodosso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores compariranno domani alle 12 ora locale (le 18 in Italia) davanti al giudice Alvin K. Hellerstein per rispondere delle accuse per le quali sono stati incriminati negli Stati Uniti. Lo ha comunicato la Corte federale distrettua x.com
