Ferragni davanti ai giudici | la richiesta di condanna scuote Milano

L'attesa cresce davanti al Tribunale. Una folla impaziente riempie l'ingresso del Tribunale fin dalle prime ore del mattino. Curiosi, operatori dell'informazione e sostenitori cercano uno sguardo su Chiara Ferragni, mentre l'imprenditrice entra con passo rapido prima dell'apertura al pubblico. Nessun obiettivo la sorprende: lei preferisce il silenzio, la concentrazione, la distanza dalle telecamere. L'atmosfera vibra di tensione e di aspettative, perché la richiesta della Procura — un anno e otto mesi di condanna — apre uno dei capitoli più discussi dell'anno.

