LIVE Musetti Sonego-Kecmanovic Muller 6-5 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | break azzurro nel 1° set

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sui match di Hong Kong 2026, tra Musetti/Sonego e Kecmanovic/Muller. Attualmente il punteggio è 6-5 nel primo set, con un break a favore degli italiani. Restate collegati per le ultime notizie e i momenti salienti di questa partita, che si sta rivelando molto equilibrata e interessante.

6-5 Dentro! La risposta lungoriga di rovescio di Sonego. BREAK! 40-40 Sbaglia di rovescio Kecmanovic, altro punto decisivo e 3^ chance di break nel set. 40-30 Con la prima Kecmanovic. 30-30 Si salva di volo Muller. 15-30 Bene con la prima 0-30 Risposta molto profonda di Sonego con il dritto e punto diretto. 5-5 A zero Sonego. 40-0 Prima vincente. 30-0 Doppio smash per chiudere Sonego. 15-0 Chiude comodamente al volo il toscano. 4-5 Non risponde di rovescio sulla seconda Musetti. 40-40 Servizio vincente. Punto decisivo in arrivo. 30-40 Clamoroso pasticcio di Muller nei pressi della rete, lascia rimbalzare e non fa male con la chiusura di dritto: passa Musetti, eccola! La prima chance della partita.

