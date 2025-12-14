Interviste | coach Vecchi Partita non bellissima Prestazione però importante

Il coach Vecchi commenta la recente partita, sottolineando l'importanza della prestazione nonostante le difficoltà e il risultato positivo. Anche se la gara non è stata esteticamente brillante, la vittoria rappresenta un traguardo significativo, soprattutto considerando le condizioni in cui la squadra si è presentata. Un'analisi lucida di una sfida importante per il team.

"Per me è una grande vittoria. Non una bellissima partita dal punto di vista estetico ma sicuramente una prestazione importante da parte nostra soprattutto per le condizioni in cui ci siamo arrivati". Così coach Federico Vecchi dopo il nono successo di fila dei suoi che hanno regolato Don Bosco Crocetta con una gara solida. "Avevano fuori Jokic e Belli, Nepi con la febbre e poi si è fatto male Perin. Vi assicuro che la vittoria era tutt’altro che scontata e sono molto contento per come è arrivata. Prosek? Ha fatto una gara totale, non solo offensivamente importante. Sono contento del suo contributo anche in difesa, pure in situazioni complesse con molti piccoli in campo, e a rimbalzo. Sport.quotidiano.net Interviste: coach Vecchi. "Partita non bellissima. Prestazione però importante» - Non una bellissima partita dal punto di vista estetico ma sicuramente una prestazione ... sport.quotidiano.net

