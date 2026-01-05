Tra i trenta tedofori anconetani, la parola che risuona maggiormente è

La parola ricorrente, tra i trenta (e oltre) tedofori anconetani, è stata " emozione ". Quella di portare la Fiamma olimpica, infatti, non capita tutti i giorni. Era il ritratto della felicità, ad esempio, Luigi Casadei, atleta paralimpico, che rispondendo ai cronisti prima della partenza si è detto "onorato" di portare la torcia: "Qualcosa di veramente bello". Impressioni simili per il mezzofondista Simone Barontini, che invece l’ha portata nella zona del Viale della Vittoria. Così anche la velista Claudia Rossi. Ai microfoni della Tgr Marche, lo schermidore Tommaso Marini si è mostrato felice di portare lo " spirito olimpico nella mia città", in quanto l’Olimpiade è sport ma anche " inclusione e pace ", auspicando che questo clima dei Giochi, che lui ha già vissuto, possa raggiungere "l’intera società". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’emozione degli atleti: "Un onore averla portata qui. Simbolo di inclusione e pace"

