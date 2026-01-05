Lecco accelera nel 2026 | PIL in crescita il dato
Lecco si avvia verso il 2026 con segnali di ripresa economica. Secondo le analisi dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre, la provincia prevede un aumento del PIL dello 0,58%, leggermente superiore alla crescita dello 0,44% del 2025. Questi dati indicano una fase di stabilità e progresso per l’economia lecchese, con un miglioramento delle performance rispetto all’anno precedente.
L'economia lecchese si prepara a un 2026 in crescita, superando le performance dell'anno precedente. Secondo le stime elaborate dall'Ufficio studi della CGIA di Mestre, la provincia di Lecco registrerà un incremento del PIL dello 0,58%, superiore alla crescita dello 0,44% registrata nel 2025.
