Lecco accelera nel 2026 | PIL in crescita il dato

Lecco si avvia verso il 2026 con segnali di ripresa economica. Secondo le analisi dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre, la provincia prevede un aumento del PIL dello 0,58%, leggermente superiore alla crescita dello 0,44% del 2025. Questi dati indicano una fase di stabilità e progresso per l’economia lecchese, con un miglioramento delle performance rispetto all’anno precedente.

