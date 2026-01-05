Le pagelle Porro dominatore contro la sua ex squadra
Le pagelle della giornata sportiva evidenziano le prestazioni dei giocatori in campo. Tra le note, Porro si distingue come protagonista contro la sua ex squadra, offrendo una prova significativa. Tizi-Oualou, invece, riceve un 5,5, segnando un inizio difficile con alcune imprecisioni, tra cui un rigore sbagliato e un’attenzione difensiva da migliorare. Questi giudizi aiutano a comprendere l’andamento delle partite e le prestazioni individuali.
TIZI-OUALOU 5,5: Parte malissimo, non schiacciando un rigore e togliendo le mani da muro su un attacco di Gardini. È la carta d’identità di una partita difficile, nella quale la gestione tattica è corretta ma la precisione delle alzate manca, tanto che più volte i suoi schiacciatori devono fermarsi e cambiare tempo. Fatica soprattutto quando è costretto a palleggiare piedi a terra e quando deve lanciare Buchegger. BUCHEGGER 6: In attacco fatica tanto, e i motivi principali li leggete sopra, ma si riprende dal terzo set in poi. A muro una gran fatica, anche nella lettura dei colpi avversari, troppe volte toglie le mani o non salta senza un vero perché. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L'analisi di Paolo Porro dopo la vittoria con Cuneo: «Non era per niente scontato, siamo stati bravi anche se non siamo partiti bene nei primi set». VIDEO - facebook.com facebook
