Napoli-Inter le pagelle | Anguissa dominatore assoluto

25 ott 2025

Le pagelle di Napoli-Inter 3-1:Milinkovic Savic 6.5Di Lorenzo 7, Juan Jesus 7, Buongiorno 6.5, Spinazzola 7Politano 7, Anguissa 8.5, Gilmour 6.5, De Bruyne 7, McTominay 8Neres 7Olivera 6.5, Elmas sv, Lang sv, Beukema sv, Gutierrez svConte 7.5Mariani 5.5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Anguissa. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

