Napoli-Inter le pagelle | Anguissa dominatore assoluto

Le pagelle di Napoli-Inter 3-1:Milinkovic Savic 6.5Di Lorenzo 7, Juan Jesus 7, Buongiorno 6.5, Spinazzola 7Politano 7, Anguissa 8.5, Gilmour 6.5, De Bruyne 7, McTominay 8Neres 7Olivera 6.5, Elmas sv, Lang sv, Beukema sv, Gutierrez svConte 7.5Mariani 5.5IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: Anguissa. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Marotta dopo Napoli-Inter: “Quel rigore? Avrei voluto chiarezza, capire cosa vuol dire ‘rigorino’ e quali strumenti usare” - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Inter: 55 mila al Maradona, patto tra Conte e vecchia guardia - X Vai su X

PAGELLE E TABELLINO Napoli-Inter 3-1: Anguissa è ovunque, Spinazzola è una freccia, Acerbi un disastro - Savic; Di Lorenzo, Buongiorno (90' Beukema), Juan Jesus, Spinazzola (90' Gutierrez); Gilmour; Politano (81' Elmas), Anguissa, De Bruyne (37' Olivera), McTominay; Neres (81 ... Si legge su calciomercato.it

Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Anguissa e McTominay, potenza e classe - Juan Jesus gladiatorio, Gilmour viene fuori alla distanza, Politano e Neres tengono in apprensione la difesa nerazzurra, Di Lorenzo decisivo ... Secondo rainews.it

Napoli-Inter 3-1, pagelle: McTominay e Anguissa mandano Conte in paradiso. Lautaro gestaccio a Conte - 1, i top e flop: Anguissa, il migliore con la rete del 3- Lo riporta sport.virgilio.it