Mobilità | approvato il progetto per il nuovo parcheggio del parco della Pace a Pontasserchio

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione dell'area adibita a parcheggio del parco della Pace di Pontasserchio. L’amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha approvato l'intervento che trasformerà completamente l'area, creando un parcheggio moderno, sostenibile e pienamente. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

