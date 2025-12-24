Mobilità | approvato il progetto per il nuovo parcheggio del parco della Pace a Pontasserchio
Via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione dell'area adibita a parcheggio del parco della Pace di Pontasserchio. L’amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha approvato l'intervento che trasformerà completamente l'area, creando un parcheggio moderno, sostenibile e pienamente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Nuovo parcheggio e marciapiedi per il centro sportivo: approvato il progetto per migliorare l'accesso
Leggi anche: Un nuovo parco giochi inclusivo a Titignano: progetto approvato e affidati i lavori
Nuove telecamere, è la volta buona: approvato il progetto - Un anno e mezzo di ritardo rispetto alle previsioni iniziali, ma l’amministrazione di Biassono non demorde: approvato il nuovo progetto... ilgiorno.it
Ponsacco investe sul centro storico e sulla mobilità Approvato il progetto per il nuovo parcheggio pubblico di via Rospicciano, davanti all’ufficio postale, e per la riqualificazione di via Trieste Un intervento da 350.000 euro, finanziato con fondi comunali, c - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.