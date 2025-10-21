Bancario e instancabile volontario | è morto Luigino Manessi lascia moglie e figlie
Erano in tanti lunedì pomeriggio alla chiesa parrocchiale di Bornato per l'ultimo saluto a Luigino Manessi, scomparso a 76 anni: in paese (e non solo) era conosciutissimo per il suo impegno e la sua attività nel volontariato. Bancario stimato e conosciuto, una volta raggiunta la (meritata). 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
