Quanto vale la casa Intelligenza artificiale stabilisce il vero valore

Quando si compra un immobile, si vorrebbe sapere di tutto e di più. Si vorrebbe sapere come si vive nel quartiere, se è pulito, se l’immobile ha sbarre alle finestre, se c’è una corretta illuminazione ed altro ancora. Questo voler sapere di più, è declinato all’intelligenza artificiale. Il futuro è dietro l’angolo, anzi sull’uscio di casa con la Scuola Sant’Anna, il Cnr-Isti di Pisa, Devitalia, Università di Venezia Iuav e l’ateneo fiorentino. Quando si cerca un immobile sia esso aziendale che residenziale i parametri usati spesso non bastano per una vera stima che tenga conto anche ad esempio dei parametri sociali e di contesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quanto vale la casa. Intelligenza artificiale stabilisce il vero valore

