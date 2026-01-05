L’anno che verrAI Una chiacchierata con l’intelligenza artificiale
L’anno che verrà rappresenta un momento di cambiamenti e innovazioni. In questa conversazione, io, direttore del Foglio Quotidiano e del Foglio AI, dialogherò con l’intelligenza artificiale per esplorare temi, sfide e opportunità del futuro. Un confronto diretto e senza fronzoli, volto a comprendere meglio le trasformazioni in atto e il loro impatto sulla società.
Ciao, da questo momento in poi avrei bisogno di impostare con te una conversazione, in questa finestra, in cui io, direttore del Foglio Quotidiano e del Foglio AI, dialogo con te, per cercare d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Da Brigitte trans a Macron che usa cocaina: 2025, l’anno delle bufale costruite con l’intelligenza artificiale. Instagram e TikTok i terreni di caccia
Leggi anche: Time sceglie l’Intelligenza Artificiale come Persona dell’Anno 2025: le due copertine che fanno storia
E tu verrai a trovarci nel 2025 o nel 2026 Ecco i nostri orari per il 31 Dicembre e l'1 Gennaio, per finire o iniziare l'anno insieme! Siamo aperti fino al 6 Gennaio, ogni giorno, fino alle 23.00 con il villaggio e fino all'1.00 di notte con la pista di pattinaggio sul - facebook.com facebook
Scaletta L'Anno che Verrà 2025/2026, l'evento di Rai 1 per il Capodanno in diretta dal lungomare di Catanzaro. Per il secondo anno consecutivo è Marco Liorni a guidare lo show musicale che accompagna il pubblico italiano verso il nuovo anno. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.