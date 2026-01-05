L’anno che verrAI Una chiacchierata con l’intelligenza artificiale

L’anno che verrà rappresenta un momento di cambiamenti e innovazioni. In questa conversazione, io, direttore del Foglio Quotidiano e del Foglio AI, dialogherò con l’intelligenza artificiale per esplorare temi, sfide e opportunità del futuro. Un confronto diretto e senza fronzoli, volto a comprendere meglio le trasformazioni in atto e il loro impatto sulla società.

