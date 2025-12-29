Nel 2025 si assiste a un aumento delle fake news generate dall’intelligenza artificiale, diffuse principalmente su piattaforme come Instagram e TikTok. Notizie false e manipolate, come le storie di personaggi pubblici o eventi inventati, diventano sempre più difficili da distinguere dalla realtà, mettendo alla prova l’affidabilità delle informazioni online e la responsabilità delle fonti digitali.

“L’attentatore di Charlie Kirk si chiama Gustavo Lafessa”. Il 10 settembre scorso, l’attivista di ultra destra Charlie Kirk viene ucciso con una fucilata sparata a distanza durante un incontro pubblico nello Utah, Stati Uniti. La comunità denominata Twitter Calcio butta in pasto al web un nome inventato. Questa informazione viene rilanciata da due influencer americani. A riprendere questa “informazione” è Wikipedia indonesiano e Grok, il sistema di intelligenza artificiale di Elon Musk utilizzato sulla piattaforma social X. Così, in pochi minuti, è stata fabbricata una notizia fasulla. Il 2025 che sta per concludersi è stata una annata prolifica per le fake news, grazie all’irruzione dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Brigitte trans a Macron che usa cocaina: 2025, l’anno delle bufale costruite con l’intelligenza artificiale. Instagram e TikTok i terreni di caccia

