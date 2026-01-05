Laboratorio Conte modella il suo Napoli di partita in partita

Il Napoli di Luciano Spalletti si conferma una squadra in crescita, affrontando ogni partita con attenzione e strategia. La recente vittoria 2-0 contro la Lazio, sotto la guida di Conte, rappresenta un esempio di come la metodologia e la preparazione possano influenzare il rendimento sul campo. Analizzare questa sfida permette di comprendere le dinamiche di una squadra che sta modellando il proprio stile di gioco partita dopo partita.

La lezione di Conte e il Napoli in transizione. La partita tra Lazio e Napoli, vinta brillantemente per 2-0 dalla squadra di Conte, deve essere considerata come una vera e propria lectio magistralis firmata dall’allenatore azzurro. Argomento: la difesa a tre (o a cinque, a seconda dei punti di vista) come fondamento per una squadra aggressiva, creativa, offensiva. In un solo aggettivo: dominante. Non si tratta certo del primo esempio in questo senso, basti pensare all’Atalanta di Gasperini eo all’Inter di Simone Inzaghi – due squadre che, pur schierandosi con un sistema a trecinque difensori, hanno sciorinato calcio di alta qualità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Laboratorio Conte, modella il suo Napoli di partita in partita Leggi anche: Conte nel pre partita di Napoli Eintracht: «Partita decisiva, il Napoli deve iniziare a dare fastidio in Europa» Leggi anche: Napoli Inter, errori e polemiche sulla partita al Maradona! Il rigore ha cambiato la partita? Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Conte ha trasformato il Napoli in un laboratorio di idee - Dall'emergenza, Conte ha creato un progetto sofisticato e con margini di crescita tutti da esplorare. ilnapolista.it

