Napoli Inter errori e polemiche sulla partita al Maradona! Il rigore ha cambiato la partita?
Inter News 24 Napoli Inter, la partita al Maradona di ieri sera fa parlare di sé! Cosa si è detto del big match tra Conte e Chivu. La terza sconfitta in campionato dell’Inter, arrivata contro il Napoli per 3-1, ha avuto un impatto forte, dentro e fuori dal campo. Secondo Il Giornale, il tonfo nerazzurro è stato «rumoroso» e le cause sono molteplici. Innanzitutto, l’episodio del rigore al 30? del primo tempo, concesso su Mkhitaryan per un contatto che, a parere della maggior parte degli addetti ai lavori, non è mai avvenuto, ha indirizzato il match verso i campioni in carica. Il quotidiano sottolinea che l’arbitro Mariani ha fischiato il rigore solo dopo essere stato richiamato dal guardalinee, che ha visto l’azione da una posizione più lontana. 🔗 Leggi su Internews24.com
