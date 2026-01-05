Tra i miei studenti detenuti, la riforma sulla separazione delle carriere riscuote un ampio consenso, frutto di anni di disinformazione e dibattito. Una comprensione più chiara di questa misura evidenzia l'importanza di un'informazione corretta e di un confronto approfondito sui cambiamenti in ambito giudiziario.

Tra i miei studenti detenuti, la (contro-)riforma sulla separazione delle carriere gode di ragguardevole consenso. Chiunque abbia avuto problemi con la giustizia tende a prendere per buona qualsiasi iniziativa che possa dare anche solo l’idea di andare contro il presupposto strapotere della magistratura. Siamo reduci da decenni di disinformazione propagandata da televisioni e media che mirano a screditare chiunque si proponga di smascherare le marachelle di padroni, padrini e politici da controllare in quanto disonesti. È indiscutibilmente vero che la giustizia non funziona, ma si tratta di un problema annoso le cui colpe vengono addossate unicamente sui giudici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La separazione delle carriere gode di consenso tra i miei studenti detenuti: il risultato di anni di disinformazione

Leggi anche: La maggior parte degli italiani vuole la separazione delle carriere (ma gli indecisi possono ribaltare il risultato)

Leggi anche: Referendum sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la camera penale di Livorno in piazza per il "Sì"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La separazione delle carriere gode di consenso tra i miei studenti detenuti: il risultato di anni di….

La riforma della separazione delle carriere nella magistratura italiana - La riforma della separazione delle carriere ha il potenziale di modificare profondamente l’equilibrio tra i poteri dello Stato. diritto.it

Separazione carriere, ok del Senato. Meloni: traguardo storico. Marina Berlusconi: vittoria di papà - Il segretario generale dell'Associazione nazionale magistrati, Rocco Maruotti, rispondendo alla parole dellapresidente del Consiglio, la quale ha detto di ... repubblica.it

Perché siamo favorevoli alla separazione delle carriere - La riforma completa il modello accusatorio del processo penale, garantendo un giudice realmente terzo ed equidistante da accusa e difesa. ilfoglio.it

Separazione delle carriere per avere dei giudici veramente imparziali, Csm eletto a sorteggio per mettere fine alle correnti e un’Alta Corte per gestire le procedure disciplinari dei magistrati: con la nostra riforma, la giustizia sarà veramente giusta. - facebook.com facebook

Separazione delle carriere per avere dei giudici veramente imparziali, Csm eletto a sorteggio per mettere fine alle correnti e un’Alta Corte per gestire le procedure disciplinari dei magistrati: con la nostra riforma, la giustizia sarà veramente giusta. x.com