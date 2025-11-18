La maggior parte degli italiani vuole la separazione delle carriere ma gli indecisi possono ribaltare il risultato

Se si andasse oggi alle urne il 56 per cento di chi dichiara che parteciperà al referendum sulla separazione delle carriere voterebbe a favore. Lo riporta un sondaggio dell'istituto Noto per Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa. La rilevazionePer il no ci sarebbe il restante 44 per. 🔗 Leggi su Today.it

