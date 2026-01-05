La punizione sul gol di Rrahmani è quasi inventata Noslin sfiora il pallone con la mano involontariamente

Durante la partita tra Napoli e Lazio all’Olimpico, il gol di Rrahmani ha suscitato dubbi sulla validità della punizione assegnata. Noslin ha toccato involontariamente il pallone, rendendo la decisione arbitrale discussa. Nonostante le polemiche, gli azzurri hanno conquistato una vittoria per 2-0, consolidando la posizione in classifica.

Il Napoli ha vinto 2-0 contro la Lazio all’Olimpico, anche se resta il dubbio sul gol di Amir Rrahmani per la punizione assegnata agli azzurri. L’arbitro Massa ha infatti fischiato un fallo a favore del Napoli per un tocco di mano di Noslin, che pare essere involontario; da lì è scaturito il calcio di punizione che ha portato al secondo gol del Napoli. Gli azzurri non vincevano da sei gare contro i biancocelesti e Antonio Conte non era mai riuscito a battere Maurizio Sarri. Il dubbio sul gol di Rrahmani per il fallo di Noslin fischiato. La Gazzetta dello Sport scrive: Massa gestisce con buona personalità, lascia correre quando possibile, resta però il dubbio sulla punizione da cui nasce il 2-0 del Napoli: la mano di Noslin nella trequarti non è fallo, tutt’al più il laziale subisce una spinta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La punizione sul gol di Rrahmani è quasi inventata, Noslin sfiora il pallone con la mano involontariamente Leggi anche: Gasperini contesta la lettura di DAZN sul gol di Neres: “Rrahmani alza il piede e sgambetta Konè” Leggi anche: Lazio eroica a Parma: vince in nove uomini con il gol di Noslin Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lazio-Napoli l’incredibile record di Rrahmani | è il migliore in Serie A. Il gol di Rrahmani in Lazio-Napoli nasce da un errore dell’arbitro Massa: perché il VAR non è intervenuto - Napoli apre la domenica calcistica della diciottesima giornata di Serie A con una sfida subito segnata da una polemica arbitrale. fanpage.it

