Lazio eroica a Parma | vince in nove uomini con il gol di Noslin

La Lazio conquista una vittoria importante a Parma, giocando in inferiorità numerica. Nonostante le espulsioni di Zaccagni e Basic, i biancocelesti riescono a portare a casa il risultato grazie al gol decisivo di Noslin nel finale. Una prestazione di carattere e resistenza che permette alla squadra di Sarri di tornare a vincere in trasferta.

Al Tardini finisce 1-0 per i biancocelesti: decisivo Noslin nel finale. Espulsi Zaccagni e Basic, ma la squadra di Sarri resiste e torna a vincere in trasferta. Una vittoria eroica, di carattere e sofferenza. La Lazio espugna il Tardini battendo 1-0 il Parma nonostante una doppia inferiorità numerica, tornando al successo fuori casa dopo quattro trasferte a secco. Decisivo il gol di Noslin, che regala ai biancocelesti tre punti pesantissimi e li porta a una sola lunghezza dalla Juventus settima.

