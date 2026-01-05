La mia eliminazione da MasterChef Italia? È stata ingiusta ho provato rabbia Doveva uscire Iolanda prova sbagliata in partenza | Eros Monforte si sfoga

Eros Monforte commenta la sua eliminazione da MasterChef Italia, definendola ingiusta e esprimendo rabbia per la decisione. Ritiene che Iolanda avrebbe dovuto lasciare il programma, sostenendo che la sua prova fosse sbagliata fin dall'inizio. Nonostante ciò, Monforte riconosce e rispetta la scelta dei giudici, pur mantenendo la sua opinione sulla situazione.

MasterChef, l'eliminato Eros Monforte: «Non meritavo di uscire io ma Iolanda, giudici prevenuti però li rispetto. Ero convinto di arrivare in finale, ci sono rimasto male» - L'aspirante chef siciliano si è inceppato sull'insalata liquida di Antonino Cannavacciuolo e ... msn.com

MasterChef Italia 15, Cannavacciuolo show: Dorella gli dichiara il suo amore, Eros lo terrorizza con un abbinamento «da brividi» - La puntata del Cooking show di Sky Uno andata in onda il 1 gennaio ha visto l'esordio della Green Mistery Box, la nuova prova dedicata alla sostenibilità ... msn.com

Prima Golden Mystery Box, Skill Test con ospite d'eccezione (Chef Locatelli!!) e doppia eliminazione a sorpresa... quanto ci era mancato tutto ciò #MasterChefIt - facebook.com facebook

