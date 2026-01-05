La mia eliminazione da MasterChef Italia? È stata ingiusta ho provato rabbia Doveva uscire Iolanda prova sbagliata in partenza | Eros Monforte si sfoga
Eros Monforte commenta la sua eliminazione da MasterChef Italia, definendola ingiusta e esprimendo rabbia per la decisione. Ritiene che Iolanda avrebbe dovuto lasciare il programma, sostenendo che la sua prova fosse sbagliata fin dall'inizio. Nonostante ciò, Monforte riconosce e rispetta la scelta dei giudici, pur mantenendo la sua opinione sulla situazione.
“ La mia eliminazione è stata ingiusta. Doveva uscire Iolanda, ma rispetto la decisione dei giudici”. Eros Monforte abbandona MasterChef con il ricordo di una bella esperienza e qualche sassolino nella scarpa. L’aspirante cuoco siciliano è il terzo eliminato di questa edizione di MasterChef. In un’intervista a Leggo, il ragazzo ha fatto un bilancio della sua esperienza: “ Sono molto fiero di essere entrato. MasterChef non è un’esperienza facile, non è da tutti stare lì dentro. Solo sapere di cucinare davanti a Cannavacciuolo ti mette addosso una tensione enorme”. Monforte fatica ad accettare la sua eliminazione dal cooking show: “ Un po’ di rabbia l’ho provata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
