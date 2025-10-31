Questa settimana parliamo di «amicizie tossiche» e di ghosting improvvisi. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Ho passato un'adolescenza solitaria, non avevo nessuno con cui uscire a causa della mia timidezza, ed ero disperata. Poi ho conosciuto Lei. Per anni è stata la mia unica amica, per anni mi ha vietato qualsiasi cosa». Risponde Elena Di Cioccio