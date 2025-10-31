Ho passato un' adolescenza solitaria non avevo nessuno con cui uscire a causa della mia timidezza ed ero disperata Poi ho conosciuto Lei Per anni è stata la mia unica amica per anni mi ha vietato qualsiasi cosa Risponde Elena Di Cioccio

Vanityfair.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana parliamo di «amicizie tossiche» e di ghosting improvvisi. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ho passato un adolescenza solitaria non avevo nessuno con cui uscire a causa della mia timidezza ed ero disperata poi ho conosciuto lei per anni 232 stata la mia unica amica per anni mi ha vietato qualsiasi cosa risponde elena di cioccio

© Vanityfair.it - «Ho passato un'adolescenza solitaria, non avevo nessuno con cui uscire a causa della mia timidezza, ed ero disperata. Poi ho conosciuto Lei. Per anni è stata la mia unica amica, per anni mi ha vietato qualsiasi cosa». Risponde Elena Di Cioccio

Contenuti che potrebbero interessarti

ho passato adolescenza solitaria«Ho passato un'adolescenza solitaria, non avevo nessuno con cui uscire a causa della mia timidezza, ed ero disperata. Poi ho conosciuto Lei. Per anni è stata la mia unica ... - Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti ... Secondo vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Ho Passato Adolescenza Solitaria