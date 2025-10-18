Mara Favro trovata morta in un dirupo | la procura chiede l' archiviazione Vincenzo Milione | Ho perso il lavoro
La procura di Torino chiede l'archiviazione del fascicolo sul caso di Mara Favro, la 51enne di Valle di Susa scomparsa nella notte fra il 7 e l'8 marzo del 2024 e ritrovata senza vita. 🔗 Leggi su Leggo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La procura di Torino ha chiesto l’archiviazione del caso per la morte di Mara Favro - facebook.com Vai su Facebook
Morte di Mara Favro, la procura chiede l’archiviazione dell’inchiesta - X Vai su X
Mara Favro trovata morta in un dirupo: la procura chiede l'archiviazione. Vincenzo Milione: «Ho perso il lavoro» - La procura di Torino chiede l'archiviazione del fascicolo sul caso di Mara Favro, la 51enne di Valle di Susa scomparsa nella notte fra il 7 e l'8 marzo del 2024 e ritrovata senza vita ... msn.com scrive
Mara Favro, la 51enne scomparsa da Susa e trovata cadavere nei boschi di Gravere: la Procura di Torino chiede l'archiviazione - Lo scorso giugno l'esame medico legale eseguito sui resti di Mara non aveva prodotto una svolta nelle indagini ... Da msn.com
Morte di Mara Favro, svolta nelle indagini: la procura di Torino chiede di archiviare l'inchiesta per omicidio - Ieri, 17 ottobre, la procura di Torino ha presentato una richiesta di archiviazione per l’inchiesta sulla morte di Mara Favro. Segnala torinotoday.it