Mara Favro trovata morta in un dirupo | la procura chiede l' archiviazione Vincenzo Milione | Ho perso il lavoro

Leggo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Torino chiede l'archiviazione del fascicolo sul caso di Mara Favro, la 51enne di Valle di Susa scomparsa nella notte fra il 7 e l'8 marzo del 2024 e ritrovata senza vita. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Mara Favro trovata morta in un dirupo: la procura chiede l'archiviazione. Vincenzo Milione: «Ho perso il lavoro»

