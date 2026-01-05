La curiosità Il Colombaro lancia le figurine

Il Colombaro torna a coinvolgere i propri tesserati con un’iniziativa dedicata alla tradizione delle figurine. Dopo il sostegno ai giovani talenti, la società arancione ha lanciato un album speciale che raccoglie immagini di squadra, dirigenti, allenatori e atleti, unendo i settori calcio e pallavolo. Un modo semplice per rafforzare il senso di appartenenza e condividere i momenti più significativi della stagione.

Dopo l’assegno per i ragazzi del settore giovanile più meritevoli fra campo e scuola, il Colombaro ha riproposto un’altra iniziativa per i propri tesserati, che coinvolge sia il settore calcio che quello pallavolo, questa volta dal sapore speciale di amarcord: l’ album delle figurine della società arancione che contiene le immagini di gruppo, passando per i singoli dirigenti, gli allenatori e gli atleti. A fine dicembre nella festa di fine anno l’album è stato presentato con l’obiettivo di creare un documento storico del club. "Ringraziamo per la realizzazione il nostro fotografo Nino Martino – spiega Andrea Di Matteo, responsabile del settore giovanile calcistico – è un’iniziativa che ogni due anni proponiamo con grande successo perché aumenta senso di appartenenza alla società ed evidenzia la nostra crescita in termini di tesserati e squadre sia nel calcio che nel volley. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

