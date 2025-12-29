Ladri prendono di mira il furgone dell' Enpa rubato cibo destinato ai cuccioli e perfino le figurine per i bimbi

Recentemente, un furto ha colpito il furgone dell'Enpa, con il furto di cibo destinato ai cuccioli e anche delle figurine per i bambini. Un gesto che danneggia chi quotidianamente si dedica con impegno e passione al benessere degli animali e delle loro famiglie. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della sicurezza e del rispetto per chi lavora con dedizione.

Vergognoso gesto contro chi ogni giorno, volontariamente, scende in strada per aiutare gli amici a quattro zampe. Due giorni fa i ladri hanno preso di mira il furgone in suo dalla sezione messinese dell'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali). Il veicolo è stato forzato, danneggiato e svuotato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: I ladri prendono di mira i corrieri: ecco come agiscono Leggi anche: Ennesima spaccata, pizzeria presa di mira dai ladri. "E' un continuo, ci hanno rubato le mozzarelle" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cernusco Lombardone nella morsa dei ladri d’appartamento: le telecamere li inchiodano in azione. I ladri di auto in Francia reclutano complici sui social network e prendono di mira soprattutto giovanissimi a cui vengono offerti migliaia di euro in cambio di aiuto. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.