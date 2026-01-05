La Befana del poliziotto Omaggio alle Olimpiadi

La Befana del poliziotto torna a Casalecchio, portando un momento di convivialità e solidarietà in occasione delle Olimpiadi. L’appuntamento di oggi pomeriggio, a partire dalle 16, invita la comunità a condividere un momento di festa e vicinanza, celebrando valori di unione e collaborazione. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità attraverso un evento semplice e partecipato.

La Befana fa tappa a Casalecchio, portando con sé festa, unione e condivisione. Oggi pomeriggio, dalle 16.30, il Teatro Comunale Laura Betti ospiterà infatti la 39ª edizione della Befana del Poliziotto, la celebre iniziativa organizzata dalla segreteria provinciale di Bologna del Sindacato autonomo di polizia, guidata da Tonino Guglielmi. L'evento, interamente dedicato ai bambini e aperto alla cittadinanza, è intitolato ' La Befana alle Olimpiadi ' in concomitanza con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ed è dedicato al sostituto commissario Paolo De Zordo, recentemente scomparso, che in tante occasioni ha prestato servizio di soccorso piste proprio nelle località dove si svolgeranno le gare olimpiche.

Solidarietà in divisa, si rinnova l’appuntamento con la Befana del Poliziotto - La città di Catanzaro si prepara a chiudere le festività natalizie con un appuntamento che è ormai diventato un pilastro della tradizione locale. cn24tv.it

Sorrisi in divisa la Befana del Poliziotto in corsia il Nido della Fenice Il nostro modo per #essercisempre raccontato alla trasmissione “Fatti per il cielo”. Polizia di Stato Rivedi qui la puntata - facebook.com facebook

