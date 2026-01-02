Arriva la Befana - Festa del poliziotto 2026

Il 6 gennaio 2026, presso l'Oasi Park di Roma, si svolgerà l’evento “Arriva la Befana - Festa del poliziotto”. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e rispetto, dedicata a festeggiare la figura del poliziotto e a coinvolgere la comunità locale in un evento tradizionale. La manifestazione si propone di promuovere valori di solidarietà e collaborazione, offrendo un’opportunità di incontro tra cittadini e forze dell’ordine.

Torna il 6 gennaio la manifestazione "Arriva la Befana - Festa del poliziotto" all'Oasi Park di Roma.La segreteria provinciale di Roma e la segreteria provinciale di Napoli della Consap, organizzano insieme la 14esima edizione della kermesse che sarà a sfondo e tema solidale.

