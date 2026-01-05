La Befana arriva in Toscana | ecco tutti gli appuntamenti del 5 e 6 gennaio

La Befana arriva in Toscana con numerosi eventi programmati per il 5 e 6 gennaio, offrendo occasioni di festa e tradizione per grandi e piccini. In molte città della regione, si svolgono iniziative dedicate a questa figura amata, consolidando le usanze del periodo. Di seguito, una panoramica degli appuntamenti principali previsti in Toscana per celebrare la Befana nei giorni delle festività.

Firenze, 5 gennaio 2026 - Per il 6 gennaio sono tanti gli eventi in tutta la Toscana per festeggiare la Befana, festa amatissima dai bambini. Giorno in cui sacro (la Chiesa celebra l'Epifania del Signore, solennità di grande rilievo) si mischia al profano e giorno in cui – meteo permettendo –nelle piazze si tengono tanti appuntamenti. Pistoia, lo spettacolare volo della Befana Sono tante le simpatiche vecchiette che si caleranno da torri, arriveranno dal lago, dal fiume e nelle piazze, distribuendo ai bambini tanta allegria e soprattutto le famose (e desiderate) calze piene di dolcetti. PRESSPHOTO Firenze, Befana di Confcommercio in piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Befana arriva in Toscana: ecco tutti gli appuntamenti del 5 e 6 gennaio Leggi anche: L’Epifania in Maremma, la Befana nelle piazze per incontrare i bimbi. Tutti gli appuntamenti Leggi anche: Dalle Fanoje agli elfi con Babbo Natale e la Befana: tutti gli appuntamenti del Natale 2025 a Capurso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Befana in Toscana: tradizioni, arte e spettacoli per chiudere in bellezza le feste; Tuffo di Befana 2026; Dal cielo arriva la Befana a Quarrata; Befana in Toscana, tutti gli appuntamenti. La Befana arriva in Toscana: ecco tutti gli appuntamenti del 5 e 6 gennaio - Anche a Prato per l'Epifania arriverà la befana in piazza Duomo e si calerà dal campanile della Cattedrale di Santo Stefano. lanazione.it

La Befana brucia le tappe: in paese arriva il 2 gennaio con canti, folklore e calze per tutti - Al cinema del paese un pomeriggio di festa per bambini e famiglie tra befanotti, laboratori creativi e tradizioni maremmane ... corrieredimaremma.it

La Befana in Toscana: tradizioni, arte e spettacoli per chiudere in bellezza le feste - Dalle grandi piazze ai borghi storici, in programma discese acrobatiche, musica, iniziative per bambini e appuntamenti culturali ... intoscana.it

Partecipazione di pubblico per l’iniziativa “La Befana arriva… al Parco Gioeni” promossa dal II Municipio con il patrocinio del Comune di Catania Nella giornata di oggi, 4 gennaio 2026, il Parco Gioeni ha ospitato l’evento “La Befana arriva… al Parco Gioeni”, - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.