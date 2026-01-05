L’Epifania in Maremma la Befana nelle piazze per incontrare i bimbi Tutti gli appuntamenti

L’Epifania in Maremma si anima con numerosi eventi nelle piazze di Grosseto e dei comuni limitrofi. La tradizione vuole che la Befana incontri i bambini, portando allegria e spirito festivo. Di seguito, un elenco degli appuntamenti programmati in città e provincia per celebrare questa ricorrenza, offrendo occasioni di incontro e convivialità per tutte le età.

Grosseto, 5 gennaio 2026 – Molti gli appuntamenti in città e provincia per celebrare e festeggiare l’Epifania. A Grosseto, in piazza Dante, oggi torna il tradizionale appuntamento con la ’Befana del Comitato per la Vita’ che – nonostante l’età – grazie come sempre all’aiuto del personale del Comando cittadino dei vigili del fuoco si lancerà dal tetto del palazzo della Provincia per raggiungere i bambini in attesa nella piazza ai quali distribuirà caramelle e altri dolciumi. L’intero ricavato della vendita delle calze messe in offerta dal Comitato per la Vita servirà poi all’acquisto di attrezzature da donare all’ospedale ’Misericordia’ per la prevenzione e la cura di patologie oncologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Epifania in Maremma, la Befana nelle piazze per incontrare i bimbi. Tutti gli appuntamenti Leggi anche: “Grande festa della Befana”, gli appuntamenti previsti a Formigine per festeggiare l’epifania Leggi anche: Epifania a Bologna: tutti gli eventi del giorno della Befana La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capodanno e Ponte dell'Epifania Last Last Minute Toscana Maremma - Scarlino Volete festeggiare l'inizio dell'anno in un'atmosfera intima, autentica, elegante e tranquilla Questo piccolo raffinato Relais, immerso nella natura, ha ancora qualche disponibilità - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.