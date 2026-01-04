Kane sconsiglia a The Rock di entrare in politica | Alienerebbe il 50% dei fan

Glenn Jacobs, noto come Kane nella WWE, ha espresso preoccupazione riguardo all’eventuale ingresso di Dwayne “The Rock” Johnson nel campo politico. Secondo Jacobs, questa scelta potrebbe compromettere la sua popolarità, alienando circa la metà dei suoi fan. La riflessione sottolinea le sfide e le conseguenze di un passaggio da celebrità del cinema e dello sport a figura pubblica con responsabilità politiche.

Glenn Jacobs, meglio conosciuto come Kane durante la sua carriera in WWE, ha lanciato un avvertimento a Dwayne “The Rock” Johnson riguardo a un suo eventuale ingresso nel mondo della politica. L’ex wrestler, attualmente sindaco della Knox County in Tennessee, ha affrontato l’argomento durante un’intervista al podcast Going Ringside. Il nome di The Rock circola da tempo come possibile candidato per cariche politiche, inclusa la presidenza degli Stati Uniti, anche se l’attore non si è mai espresso in modo definitivo sulla questione. Il monito di Kane: “La politica è tossica e divisiva”. Jacobs non ha usato mezzi termini nel descrivere l’attuale clima politico americano e nel consigliare al collega di restarne fuori. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

