Inter Acerbi verso l’Arabia | Akanji titolare rinforzo rinviato all’estate

L’Inter si prepara a definire il futuro di alcuni propri giocatori, con Acerbi in uscita verso l’Arabia Saudita, dove potrebbe ritrovare Inzaghi. La trattativa per João Cancelo sembra prossima alla conclusione, mentre il trasferimento di Akanji potrebbe essere rinviato all’estate. La situazione riflette le strategie di mercato del club, che valuta le opportunità di rinforzo e cessioni in vista della prossima stagione.

Scenario che prende forma in casa Inter. Se l’operazione João Cancelo andrà in porto, Francesco Acerbi chiuderà la stagione in Arabia Saudita, dove ritroverebbe Simone Inzaghi. La scelta non prevede soluzioni affrettate. Sostituire Acerbi richiede tempo: leadership difensiva, gestione delle letture e marcature non si improvvisano. Un concetto ribadito anche da Yann Bisseck, che dopo l’ultima gara ha sottolineato come giocare da centrale comporti responsabilità superiori, dove l’esperienza di ruolo pesa più dell’età, parlando ai microfoni di DAZN. Nel breve periodo la gerarchia è definita: Manuel Akanji sarà il titolare al centro, con Stefan de Vrij alle spalle. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Acerbi verso l’Arabia: Akanji titolare, rinforzo rinviato all’estate Leggi anche: Acerbi verso la 4a esclusione consecutiva: da titolare inamovibile a esubero Leggi anche: Mercato Inter, rivoluzione in vista? Acerbi tentato dall’Arabia, mentre per Maignan… Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cancelo-Inter, ipotesi scambio con l'Al-Hilal: Acerbi e De Vrij i nomi. Le news - Inter e Al Hilal in contatto e al lavoro per trovare un accordo: si valuta anche l'ipotesi di uno scambio, con i nerazzurri che proporrebbero uno tra Acerbi e De Vrij per arrivare all'esterno ... sport.sky.it

Inter, perché Cancelo non ha ancora detto sì. Le cifre, gli scenari e Acerbi-Inzaghi… - L'Inter si avvicina a Joao Cancelo ma l'assalto nerazzurro non è ancora andato a segno. msn.com

Inter, Acerbi: “Credevamo nella Champions. Spalletti? Mi sono sentito usato” - L’Inter di Cristian Chivu è partita con difficoltà, come dimostrato dalle due sconfitte arrivate contro Udinese e Juventus, ma ha dato ... gianlucadimarzio.com

L'Inter ha comunicato ufficialmente all'Al Hilal che uno tra Acerbi e De Vrij si sposterà solo in un'operazione legata a Cancelo. E anche l'attesa del portoghese sta per finire: si aspetta di capire entro l'inizio della settimana se il Barça vuol fare sul serio presenta x.com

Nella trattativa per tentare di riportare Joao Cancelo in nerazzurro si prova a inserire una contropartita: Simone Inzaghi corteggia un difensore dell’Inter I nomi più papabili sono quelli di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi che, sia per ragioni anagrafiche sia p - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.