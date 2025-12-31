Mercato Inter rivoluzione in vista? Acerbi tentato dall’Arabia mentre per Maignan…

Il mercato dell’Inter si sta muovendo con nuove opportunità e sfide. Mentre Acerbi potrebbe trasferirsi in Arabia, le trattative per Maignan proseguono. In questa fase, si analizzano le possibili mosse in entrata e in uscita, con attenzione alle strategie di rafforzamento e alle eventuali cessioni. Un momento di cambiamenti che potrebbe segnare il futuro della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Mercato Inter, rivoluzione in vista? Acerbi tentato dall’Arabia, mentre per Maignan. Il punto sulle mosse in entrata e in uscita. In primavera l’ Inter sarà chiamata a prendere decisioni cruciali che potrebbero ridisegnare la fisionomia della rosa, pur mantenendo oggi il focus sui traguardi sportivi immediati. Secondo l’analisi approfondita pubblicata sulle colonne del Corriere della Sera, la dirigenza di Viale della Liberazione sta pianificando il futuro, consapevole che a fine stagione dovrà affrontare il nodo dei contratti in scadenza. Il quotidiano sottolinea come, sebbene nessuno voglia distrazioni mentre la squadra lotta ai vertici in campionato e Champions League, la necessità di un ricambio generazionale sia evidente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, rivoluzione in vista? Acerbi tentato dall’Arabia, mentre per Maignan… Leggi anche: Calciomercato Inter: Ederson tentato dall’Arabia? Leggi anche: Acerbi non è più Acerbi: tra alternative e mercato, all'Inter serve un centrale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Si accende il mercato: Frattesi e Raspadori in fuga, ci pensa anche la Juve. La Roma blocca Zirkzee; Giugliano, rivoluzione di mercato: Njambe verso il Teramo, Nepi sempre più lontano; Inter, Frattesi sul mercato a gennaio: tre motivi per venderlo e tre motivi per tenerlo; L’Inter cambia pelle: rivoluzione immediata, via 10 calciatori. L’Inter cambia pelle: rivoluzione immediata, via 10 calciatori - C'è aria di rivoluzione da tempo in casa Inter, ma ora le cose possono seriamente cambiare perché c'è la sensazione che qualcosa possa accadere da un momento all'altro ... calciomercatonews.com

Inter-Juve, derby infinito anche sul mercato: il ‘doppio’ da 80 milioni - Terzino destro e centrocampista, ecco tutti i dettagli nel focus di Calciomercato. calciomercato.it

Rivoluzione Fiorentina a gennaio: spunta l’affare con l’Inter - Fiorentina sarà rivoluzione nel prossimo calciomercato di gennaio. calciomercato.it

Mercato #Juventus Duello con l' #Inter x.com

Frattesi alla Juve, la pista mercato si scalda: l’Inter apre alla nuova formula - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.