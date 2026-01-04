Cancelo Inter Chivu non si espone | il ritorno cambia anche il futuro di Acerbi e De Vrij
Cristian Chivu ha commentato l’arrivo di Cancelo all’Inter, sottolineando un atteggiamento di prudenza e attenzione. La sua valutazione suggerisce che questa operazione potrebbe influenzare anche il futuro di altri difensori come Acerbi e De Vrij. L’attenzione è rivolta alle implicazioni tattiche e alle scelte di mercato, in un contesto di crescita e rinnovamento della squadra nerazzurra.
Inter News 24 Cancelo Inter, tra attesa e prudenza: le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa e lo scenario che lega l’arrivo dell’esterno portoghese. Il nome di João Cancelo continua a essere centrale nel calciomercato Inter, soprattutto dopo le parole pronunciate da Cristian Chivu in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha scelto una linea chiara: nessuno sbilanciamento pubblico, ma un messaggio diretto alla squadra, chiamata a dimostrare sul campo di poter reggere le pressioni di una stagione lunga e complessa. Chivu non ha nascosto che l’idea di riabbracciare Cancelo lo affascina, ma ha evitato accuratamente prese di posizione ufficiali. 🔗 Leggi su Internews24.com
