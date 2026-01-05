Iniziata la caccia al nuovo Guazzaloca | i papabili candidati i veti e le strategie del centrodestra
A poco più di un anno dalle elezioni comunali di Bologna, si delineano le prime strategie e i possibili candidati per il centrodestra. La campagna elettorale, ancora in fase embrionale, si svolge principalmente tra incontri riservati e scambi di opinioni, mentre le dinamiche politiche interne e i veti reciproci definiscono il quadro di una sfida che si preannuncia articolata e complessa.
A poco più di un anno dalle prossime comunali, la campagna elettorale a Bologna è già iniziata, anche se la partita al momento si gioca per lo più lungo la fascia sotterranea.Il sindaco uscente Matteo Lepore, in quota Partito Democratico, ha già annunciato la volontà di ricandidarsi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
