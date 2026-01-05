Iniziata la caccia al nuovo Guazzaloca | i papabili candidati i veti e le strategie del centrodestra

A poco più di un anno dalle elezioni comunali di Bologna, si delineano le prime strategie e i possibili candidati per il centrodestra. La campagna elettorale, ancora in fase embrionale, si svolge principalmente tra incontri riservati e scambi di opinioni, mentre le dinamiche politiche interne e i veti reciproci definiscono il quadro di una sfida che si preannuncia articolata e complessa.

Picerno, è iniziata la caccia al nuovo allenatore: al momento c'è Taurino in pole - Nella giornata di oggi è arrivata la notizia del sollevamento di Claudio De Luca dall’incarico di allenatore del Picerno. tuttomercatoweb.com

Iniziata la caccia al “nuovo Guazzaloca”: i papabili candidati, i veti e le strategie del centrodestra x.com

I SALDI CHE STAVI ASPETTANDO SONO ARRIVATI! La festa è finita, ma la vera caccia è appena iniziata Dopo aver regalato, è ora di pensare un po' a te: al Centro Commerciale Sedici Pini trovi migliaia di articoli in saldo. È l'occasione perfetta per comp - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.