Damsgaard Juve | caccia al vice Yildiz c’è anche l’ex Sampdoria tra i candidati in vista di gennaio La posizione del club bianconero

La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, con particolare attenzione alla ricerca di un vice Yildiz. Tra i candidati anche un ex giocatore della Sampdoria, considerato per il mercato di gennaio. La società bianconera monitora attentamente le possibilità provenienti dalla Premier League e altre leghe, per individuare il profilo più adatto alle esigenze della squadra.

Damsgaard Juve: il vice Yildiz può arrivare dalla Premier League, occhi sull’ex Sampdoria in vista di gennaio. Ultimissime novità. La missione di gennaio è chiara: proteggere il talento cristallino di Kenan Yildiz e garantire alla Juventus opzioni offensive fresche per la seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera è attivamente impegnata nella ricerca di un profilo offensivo in grado di far rifiatare il numero 10 turco. Luciano Spalletti ha bisogno di un’alternativa di livello per evitare di sovraccaricare il suo gioiello, apparso talvolta stanco a causa dei tanti impegni ravvicinati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Damsgaard Juve: caccia al vice Yildiz, c’è anche l’ex Sampdoria tra i candidati in vista di gennaio. La posizione del club bianconero Leggi anche: Calciomercato Juve, si apre la caccia al vice Yildiz: da Chiesa a Damsgaard. Tutti i profili vagliati dalla dirigenza Leggi anche: Miretti Juve, sirene dalla Serie A: diversi club sul centrocampista in vista di gennaio, svelata la posizione del club bianconero. Novità La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juventus, a gennaio caccia a Rodriguez e Gonzalo Garcia - Alla formazione bianconera servono subito un play e un trequartista che sostituisca Yildiz ... msn.com

Juve, caccia a un centrocampista: Spalletti punta su Frattesi, ma non è l’unico in lista - Il nuovo tecnico ha chiesto un centrocampista e guarda anche in casa Inter ... msn.com

Inter e Juve su Damsgaard: la richiesta della Sampdoria - Venti milioni di euro: è questa la richiesta della Sampdoria per Mikkel Damsgraard, 20enne danese che piace a Inter e Juve. calciomercato.com

La Juventus pensa al ritorno di Federico Chiesa come vice-Yildiz! Gli altri nomi sono Simon Adingra, Kevin Schade, Mikkel Damsgaard e Gonzalo Garcia del Real Madrid [La Gazzetta dello Sport] #fblifestyle - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.