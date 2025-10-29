Pantere da brividi | Conegliano rimonta Chieri e firma la sesta vittoria di fila in Serie A1
Al PalaVerde va in scena una delle partite più intense di questo inizio di stagione: emozioni e spettacolo con Conegliano che si conferma la squadra più solida del campionato anche senza qualche titolare e in una serata non straordinaria delle sue attrici principali e Chieri che si affaccia tra le grandi del campionato, nonostante gli zero punti e tanto rammarico per la rimonta subita nel finale. La Prosecco Doc Imoco Conegliano conferma la propria imbattibilità e conquista la sesta vittoria consecutiva in Serie A1 femminile, piegando per 3-1 una Reale Mutua Fenera Chieri coraggiosa e organizzata, capace di mettere in grande difficoltà la squadra di Daniele Santarelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
