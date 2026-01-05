Il cugino di Achille | Voleva fare l’architetto Mi sembra tutto irreale
Nel racconto di Marianna Vazzana, il cugino di Achille esprime la sua incredulità di fronte alla perdita, sperando fino all’ultimo che Achille fosse ancora tra i dispersi in Svizzera. Questa testimonianza riflette il dolore e l’incertezza di chi attende notizie di un familiare scomparso, evidenziando la complessità emotiva di un’assenza improvvisa e il desiderio di credere in un’eventuale ritorno.
di Marianna Vazzana "Abbiamo sperato fino all’ultimo che Achille fosse tra i dispersi non ancora identificati negli ospedali svizzeri. Ma quando mio zio Nicola mi ha telefonato, distrutto, ho capito che non c’era più niente da fare: Achille non c’è più". Edoardo Sparacino è cugino di Achille Osvaldo Giovanni Barosi, che ha perso la vita nell’inferno del pub discoteca Le Constellation a Crans-Montana. Milanese, aveva 16 anni e studiava al liceo artistico delle suore Orsoline in pieno centro. "Era bravissimo a disegnare, sognava di diventare un architetto". Un sogno spezzato la notte di Capodanno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
