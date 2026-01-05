Nel racconto di Marianna Vazzana, il cugino di Achille esprime la sua incredulità di fronte alla perdita, sperando fino all’ultimo che Achille fosse ancora tra i dispersi in Svizzera. Questa testimonianza riflette il dolore e l’incertezza di chi attende notizie di un familiare scomparso, evidenziando la complessità emotiva di un’assenza improvvisa e il desiderio di credere in un’eventuale ritorno.

di Marianna Vazzana "Abbiamo sperato fino all’ultimo che Achille fosse tra i dispersi non ancora identificati negli ospedali svizzeri. Ma quando mio zio Nicola mi ha telefonato, distrutto, ho capito che non c’era più niente da fare: Achille non c’è più". Edoardo Sparacino è cugino di Achille Osvaldo Giovanni Barosi, che ha perso la vita nell’inferno del pub discoteca Le Constellation a Crans-Montana. Milanese, aveva 16 anni e studiava al liceo artistico delle suore Orsoline in pieno centro. "Era bravissimo a disegnare, sognava di diventare un architetto". Un sogno spezzato la notte di Capodanno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il cugino di Achille: "Voleva fare l’architetto. Mi sembra tutto irreale"

